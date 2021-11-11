Турецкие авиалинии откажут в перевозке до Минска жителям нескольких стран

Представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что отныне Turkish Airlines не будут перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы до Минска из-за миграционного кризиса, – сообщает РИА Новости.

В своем Twitter Кумох написал: «Turkish Airlines подтвердили, что теперь не будут принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена за исключением обладателей дипломатических паспортов».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что из-за обстановки на польско-белорусской границе ЕС может ввести санкции против турецкого перевозчика Turkish Airlines и российской авиакомпании «Аэрофлот».

В ответ на информацию о возможном введении санкции против «Аэрофлота» первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в таком случае РФ будет вынуждена рассмотреть вопрос запрета пролета западных авиакомпаний над своей территорией.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 11.11.21

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