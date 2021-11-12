Два российских парашютиста погибли в ходе десантирования на учениях в Белоруссии

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил в пятницу, 12 ноября, что двое российских военнослужащих погибли в результате ЧП во время десантирования в Белоруссии, – сообщает RT.

Ранее сообщалось, что белорусские и российские десантники в ходе совместных учений проводят высадку на полигоне Гожский в Гродненской области.

В сообщении МО РФ говорится: «Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».

«У парашютистов погасли купола. Один из десантников попытался спасти обоих и остановить падение, используя запасной парашют, но ему не хватило высоты. В результате парашютная система не успела вступить в работу. Произошло жесткое приземление», – рассказали в российском венном ведомстве.

Отмечается, что после ЧП пострадавших доставили в медицинское учреждение.

«Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих скончались», – сообщили в минобороны.

Москва, Иван Бабурин

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