В Удмуртии произошло массовое отравление школьников

В Удмуртии выясняют причины массового отравления детей в сельской школе. Возбуждено уголовное дело.

Недомогание почувствовали ученики Каракулинской школы. Накануне вечером они начали жаловаться на боли в животе. Как сообщили в пресс-службе главы республики, случаи зарегистрированы среди школьников разных классов.

Сегодня число пострадавших увеличилось до 15 человек, уточнили в следственном управлении СК РФ по региону. Было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Кроме того, проверку проводит прокуратура.

На месте побывали сотрудники Роспотребнадзора. В школьной столовой взяли пробы воды и пищи, а также смывы с поверхностей. Экспертиза установит причины отравления детей.

«Ситуация находится на постоянном контроле. В настоящее время образовательный процесс в школе переведен в дистанционный формат. Всего в школе обучается 650 детей», – сообщила министр образования региона Светлана Болотникова.

Ижевск, Зоя Осколкова

Ижевск. Другие новости 12.11.21

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