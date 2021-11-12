В авиакатастрофе погиб летавший в космос бизнесмен

Телекомпания CBS в пятницу, 12 ноября, сообщила, что в авиакатастрофе погиб летавший в октябре в космос бизнесмен Глен де Врис. Отмечается, что бизнесмен был пилотом-любителем.

Небольшой самолет разбился в четверг, 11 ноября, в штате Нью-Джерси. Как сообщила в пятницу, в результате катастрофы погибли два человека, включая вице-председателя подразделения компании Dassault Syst mes Глена де Вриса,

В октябре де Врис стал одним из четырех пассажиров космического корабля New Shepard американской компании Blue Origin во время его второго пилотируемого полета.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 12.11.21

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