Сибиряк вломился в морг на ночевку и изрезал покойников скальпелем. Ему привиделось, что трупы ожили

В Красноярском крае пьяный местный житель пробрался в морг в поисках ночлега и надругался над телами четырех умерших. Когда мужчина проснулся, ему показалось, что покойники ожили, и он начал резать тела умерших найденным скальпелем и другими ножами. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан.

Инцидент произошел в райцентре Курагино. По версии следствия, в ночь с субботы на воскресенье нетрезвый 32-летний мужчина искал место для ночлега. В итоге он взломал входную дверь в помещение морга и уснул там. А когда проспался, местный житель повредил тела четверых умерших – одной женщины и троих мужчин. Злоумышленник изрезал тела скальпелем и другими ножами, обнаруженными в морге. По утверждению мужчины, когда он проснулся, то заметил, как покойники стали оживать, и начал наносить им телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Подозреваемому назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Красноярск, Наталья Петрова

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