Не дождалась помощи: врачей обвинили в смерти 8-летней девочки, СКР начал проверку

Следственные органы начали проверку после смерти восьмилетней девочки в приемном отделении детской больницы Абакана. Проверку проводит и региональный минздрав. Родственники ребенка заявили, что девочка поступила в больницу с подозрением на аппендицит, ей сделали тест на ковид, который оказался положительным. Повторное исследование не подтвердило коронавирусную инфекцию. Несмотря на это, хирург отказался осмотреть девочку, боясь подхватить Covid-19, уверяют они. В результате ребенок умер на руках своей матери в приемном покое, так и не дождавшись помощи.

О смерти девочки в приемном отделении детской больницы столицы Хакасии сообщила ее тетя в соцсети. Женщина обвинила медиков в бездействии.

«Вечером 13.11.2021 у нее (племянницы – прим. ред.) заболел живот, вызвали скорую, на фоне воспаления у нее тест показал ковид, хотя никаких симптомов не было, кроме резкой боли в животе. В 23:00 скорая отвезла ее в детскую больницу г. Абакана в приемное отделение. Ей сделали КТ, ковид не подтвердился, но хирург все равно отказался прийти и осмотреть ребенка, из-за боязни ковида. Девочка с мамой просидели в приемном отделении 2-3 часа, на просьбы и мольбы матери помочь ее ребенку дежурная сказала, что беспокоиться не о чем и попросила не лезть в их работу, в 2 часа ночи ее не стало, девочка умерла на руках у матери», – написала пользователь инстаграма Galina Sibirekova, добавив, что врачи попросили маму девочки подписать документ о том, что она не имеет претензий к больнице.

У ребенка заподозрили аппендицит, «нужна была срочная операция, врачи бездействовали – перекидывая ответственность друг на друга», возмутилась она. По словам тети девочки, вскрытие показало, что ее племянница умерла от перитонита.

Женщина объяснила, что написала пост об этой трагедии, чтобы «обратить внимание к тому, что происходит в больницах».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти ребенка. В отношении медиков проводится проверка «на предмет причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», говорится в сообщении управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. «В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников на предмет квалифицированного и своевременного оказания помощи ребенку», – отметили в СКР.

Служебную проверку в связи со смертью ребенка начали в минздраве Хакасии. По утверждению ведомства, девочка поступила в больницу в «крайне тяжелом состоянии», однако «спасти ее не удалось, несмотря на все усилия врачей». В ходе служебной проверки «будет дана оценка действий медицинского персонала и всех служб, причастных к данному случаю», отметили в минздраве.

Абакан, Наталья Петрова

Абакан. Другие новости 15.11.21

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