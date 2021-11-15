Задержанных на польской границе журналистов приговорили к штрафу

Главный редактор RT France Ксения Федорова сообщила в своем Telegram-канале, что журналисты телеканала RT France, задержанные на границе Польши, вышли на связь и сообщили, что им выписали штраф.

«После многочасового допроса наши журналисты наконец вышли на связь. Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта. Ждем комментариев, как только они доберутся до отеля», – написала глава RT France .

Как стало известно ранее, журналистов RT France доставили в суд после задержания на польско-белорусской границе.

О задержании съемочной группы, – корреспондента Давида Калифа и оператора Жорди Демори на белорусско-польской границе сообщила главред RT France Ксения Федорова. Сообщается, что их задержали по подозрению в незаконном нахождении в зоне чрезвычайного положения.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 15.11.21

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