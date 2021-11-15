Россию подозревают в выводе из строя норвежской системы подводного слежения

Система подводного мониторинга, развернутая на Норвежском континентальном шельфе была выведена из строя. Система может следить как за стаями рыбы, так и за подводными лодками. Власти Норвегии начали расследование.

Предполагается, что произошла диверсия, совершенная российской стороной, потому что Россия, как и Норвегия, считает шельф зоной своих стратегических интересов, – сообщает британская Daily Mirror.

Институт морских исследований сообщает, что системе, которая в полном объеме вошла в строй в 2020 году, нанесен значительный ущерб. Диверсий было несколько. В апреле 2021 был нанесен ущерб второй подводной платформе, а в сентябре – третьей. В результате происшествий исчезло около четырех километров оптического кабеля.

Как считает норвежская сторона, действия были умышленными, так как, если бы корабль задел кабель случайно, экипаж бы это почувствовал. Скорее всего, судно выключило маяк, сообщающий о геолокации, чтобы остаться незамеченным.

Осло, Иван Бабурин

Осло. Другие новости 15.11.21

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