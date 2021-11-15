Госдеп обвинил Россию в «безрассудных» испытаниях противоспутникового оружия

Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, 15 ноября, на брифинге, что Россия «безрассудно» провела испытание противоспутникового оружия, – сообщает ТАСС.

«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1 500 обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора. Это угрожает теперь интересам всех стран. Испытания противоспутникового оружия РФ «существенно повысят риски» для астронавтов на МКС», – заявил Прайс.

По мнению Прайса в результате испытаний возникли угрозы для астронавтов и МКС.

«Вашингтон вместе с союзниками будет прорабатывать ответ», – заявил представитель госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 15.11.21

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