Из шахты в Кузбассе эвакуируют горняков из-за задымления

В Кемеровской области произошло задымление в одной из шахт. Всех работников выводят на поверхность. Обстоятельства случившегося выясняются.
Инцидент произошел в шахте «Алардинская», которая принадлежит «Распадской угольной компании», входит в Evraz.
«Наблюдается дым на участке с отработанной лавой. Принято решение вывести шахтеров на поверхность», – рассказали «Интерфаксу» в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).
В шахте в момент ЧП находилось порядка 280 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
На место прибыли военизированные горноспасательные части, они обследуют выработку. «При плановом осмотре изоляционной перемычки было обнаружено превышение концентрации CO2», – сообщил представитель «Распадской угольной компании».
Прокуратура начала проверку по факту случившегося.
Кемерово, Зоя Осколкова
Кемерово. Другие новости 16.11.21
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