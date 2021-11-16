Из шахты в Кузбассе эвакуируют горняков из-за задымления

В Кемеровской области произошло задымление в одной из шахт. Всех работников выводят на поверхность. Обстоятельства случившегося выясняются.

Инцидент произошел в шахте «Алардинская», которая принадлежит «Распадской угольной компании», входит в Evraz.

«Наблюдается дым на участке с отработанной лавой. Принято решение вывести шахтеров на поверхность», – рассказали «Интерфаксу» в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

В шахте в момент ЧП находилось порядка 280 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

На место прибыли военизированные горноспасательные части, они обследуют выработку. «При плановом осмотре изоляционной перемычки было обнаружено превышение концентрации CO2», – сообщил представитель «Распадской угольной компании».

Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 16.11.21

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