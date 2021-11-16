Более 150 тысяч человек остались без света в Дагестане

В Дагестане более 150 тысяч человек остались без электричества. Перебои в энергоснабжении произошли из-за непогоды. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.
На республику обрушился сильный ветер с дождем, переходящим в мокрый снег. По данным министерства, без электричества остались около 153 тысяч человек.
«Ведутся восстановительные работы», – говорится в сообщении Минэнерго в твиттере.
Региональное управление МЧС накануне предупредило жителей о непогоде. В республике ожидается усиление ветра до 27 м/с, осадки по предгорным и горным районам преимущественно в виде снега.
Махачкала, Зоя Осколкова
Махачкала. Другие новости 16.11.21
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