В Санкт-Петербурге обнаружена сумка с частями человеческого тела

В Санкт-Петербурге около реки Смоленка была обнаружена тележка с сумкой, в которой находились части тела неизвестного мужчины, – сообщило главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.



В сообщении СК говорится: «Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)».



По информации СК, тележка с сумкой, в которой оказались части тела мужчины, была найдена во время работ по укреплению набережной реки Смоленка в Василеостровском районе. Криминалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.



«В районную полицию около 14:00 часов поступило сообщение от рабочих, занимавшихся укреплением набережной реки Смоленки. Они сообщили полиции, что нашли сумку с частями тела в районе дома 30 по улице Кораблестроителей», – передает Петербургское издание «Фонтанка».



Как сообщает РБК, в июле 2021 года СК отказался считать убийства с расчленением особенностью Петербурга. Представитель ведомства заявил, что это лишь один из способов сокрытия преступлений, к которому прибегают и в других регионах.



Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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