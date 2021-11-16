В Израиле появились случаи отравления курительной смесью с крысиным ядом

Администрация израильского медицинского центра Рамбам во вторник, 16 ноября, сообщила, что в приемное отделение вновь начали поступать пострадавшие от употребления курительной смеси «найс гай», – сообщает израильское издание newsru.co.il.

За последние сутки в больницу с отравлением курительной смесью обратились 3 человека, но это не первый случай в Израиле. В общей сложности в стране с начала октября курительной смесью отравилось уже 35 человек.Медики предполагают, что в курительную смесь был добавлен крысиный яд.

Первая волна отравлений на севере Израиля была зафиксирована в конце сентября – начале октября. Полиция и минздрав тогда распространили совместное заявление, в котором говорилось, что в курительную смесью добавлены антикоагулянты, химические вещества, используемые, в том числе, в средствах для борьбы с насекомыми и грызунами.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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