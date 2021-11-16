США намерены объявить дипломатический бойкот зимним ОИ в Пекине

Администрация США планирует объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, – сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По информации The Washington Post, все члены американского правительства во главе с Джо Байденом откажутся посетить Олимпиады в Пекине в составе официальной делегации. Как отмечают источники газеты, такое решение должно стать ответом американского руководства на приписываемые Китаю нарушения прав и свобод человека.

Однако, как подчеркивают собеседники издания, принятое решение никак не отразится на участии в Играх спортсменов из Штатов.

Со всеой стороны Известия напоминают, что еще18 мая к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине призывала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Озвученная причина – нарушения прав человека в КНР. В ответ на это МИД Китая призвал США прекратить использовать Олимпиаду в своих политических играх.

Также, 28 октября текущего года стало известно, что группа американских сенаторов предложила внести в ежегодный законопроект об оборонной политике поправку, предусматривающую дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине-2022. По мнению авторов инициативы, такой бойкот «нанесет ущерб Коммунистической партии Китая», не наказав при этом американских спортсменов.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более чем 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира, в ходе Игр будет разыграно 109 комплектов наград.

Вашингтон, Иван Бабурин

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