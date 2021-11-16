В столице Уганды смертники совершили серийный теракт

По меньшей мере три человека погибли и 30 ранены в результате атаки, совершенной террористами-смертниками на столицу Уганды Кампалу. Трое мотоциклистов подорвали себя возле здания парламента и городского управления полиции, – сообщает Reuters.

По имеющейся информации, взрывы произошли с интервалом в три минуты в самом центре Кампалы. Среди погибших – двое полицейских. Ранения получили тридцать три человека, пятеро из них находятся в критическом состоянии. По словам официальных лиц Уганды, в других частях Кампалы были обнаружены новые бомбы. Полиция сообщила об аресте четвертого нападавшего с поясом смертника со взрывчаткой.

В парламенте страны были отменены заседания, депутатам рекомендовано не входить в здание. Машины, припаркованные возле здания парламента, загорелись, а в результате другого взрыва в полицейском участке были выбиты окна.

Официальные лица Уганды обвинили в террористических атаках Союзные демократические силы (АДС), вооруженную группировку, базирующуюся в Демократической Республике Конго.

«Террористы продолжают менять тактику, и теперь они перешли к атакам террористов-смертников», – сказала в интервью BBC пресс-секретарь угандийской армии, бригадный генерал Флавия Беквасо.

Военные Уганды входят в состав миротворческих сил Африканского союза в Сомали, борющихся с террористической организацией «Аль-Шабаб»*, близкой «Аль-Каиде»*.

* Организация признана террористической и запрещена в России

Кампала, Иван Бабурин

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