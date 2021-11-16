Мужчина совершил акт самосожжения в центре Страсбурга

Перед Страсбургским собором во вторник вечером, 16 ноября, поджег себя 27-летний мужчина, – сообщает AFP со ссылкой на пожарных Нижнего Рейна.

По тревоге были подняты около десяти пожарных в одном из самых туристических мест в центре Страсбурга. Пострадавший был срочно доставлен в больницу. Позже вечером он был эвакуирован в центр тяжелых ожогов в Меце.

Причины, по которым молодой человек пошел на акт самосожжения пока остаются неизвестными. По словам источника в префектуре, молодой человек страдал психическим расстройством. Он сбежал из медучреждения, где проходил лечение.

Страсбург, Иван Бабурин

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