Жена пожизненно осужденного экс-сенатора умерла в Лондоне при загадочных обстоятельствах

В Лондоне скончалась супруга экс-сенатора Игоря Изместьева, который сейчас отбывает пожизненный срок в колонии строгого режима. О смерти Ирины Изместьевой сообщила ее подруга, пишет Star Hit.

По словам приятельницы, Ирина несколько дней чувствовала себя плохо и кашляла. При этом подруга утверждает, что коронавирусом она не болела. Когда женщина обратилась за помощью, врачи не смогли спасти ее.

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, который был знаком с Изместьевой, считает, что британские спецслужбы должны расследовать причины смерти. Он отметил, что Ирина участвовала в затяжном имущественном споре и постоянные судебные разбирательства изматывали женщину.

Игорь Изместьев был долгое время успешным бизнесменом и сенатором от Башкортостана. Затем стало известно, что он также являлся членом преступной группировки, занимавшейся заказными убийствами. С 2010 года экс-сенатор отбывает пожизненное наказание в известной российской колонии особо строгого режима «Белый лебедь».

Лондон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»