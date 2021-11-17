Двое детей в Дагестане пострадали от лечения лидокаином, один из них умер

В Дагестане двое детей трех и пяти лет пострадали от лечения лидокаином. Одного удалось спасти, второй скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дети с передозировкой лидокаина поступили в больницу Бабаюртовского района 12 ноября. Их родители рассказали, что лечение антибиотиками назначили медики в Хасавюртовском районе, где раньше проживала семья. Переехав, родители продолжили лечить малышей самостоятельно.

Было установлено, что антибиотик для внутримышечного введения был разведен на слишком высокой дозе раствора лидокаина, которая стала токсичной для детей.

Трехлетний малыш впал в кому, но врачам удалось его спасти. Сейчас он переведен из реанимации в обычную палату, дышит самостоятельно, его жизни ничего не угрожает. Его пятилетний брат скончался по пути в больницу.

По данным прокуратуры, по факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»