Пятеро силовиков устроили незаконную охоту

В Омской области пятерых силовиков заподозрили в незаконной охоте. Их остановили недалеко от государственного заказника.

Группу из шести человек остановили охотоведы во время рейда около деревни Шорино Большеуковского района. В автомобиле задержанных обнаружили оружие и туши семи косуль. При этом у двух охотников были путевки на добычу косули.

Пятеро из шестерых задержанных являются сотрудниками различных правоохранительных органов, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. К тому же их остановили неподалеку от государственного заказника, однако охоту на его территории подозреваемые отрицают.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Если вина задержанных будет доказана, то их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Омск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»