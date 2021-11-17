В Красноярске работника склада завалило алкогольной продукцией

Стеллажи с алкоголем обрушились на складе компании «Русский Разгуляйка» в Красноярске. В результате был госпитализирован рабочий. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

Инцидент произошел на улице Калинина. Всего к спасательным работам привлекались четыре единицы техники и 28 человек. «Предварительная причина – нарушение техники безопасности», – отметили в МЧС.

Пострадавшего госпитализировали в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича (БСМП). Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.

Тем временем, в прокуратуре организовали проверку. По данным надзорного ведомства, пострадавшего доставили в больницу с ушибом головы и повреждением ноги. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма, а также законодательства в сфере хранения и оборота алкогольной продукции», – говорится в сообщении.

Красноярск, Зоя Осколкова

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