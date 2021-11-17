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Среда, 17 ноября 2021, 19:48 мск

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Белоруссия прекращает поставки электроэнергии Украине

Министерство энергетики Белоруссии объявило, что утром 17 ноября автоматика отключила от сети первый блок БелАЭС, в связи с чем поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября 2021 года.

В пресс-службе белорусского минэнерго сообщили, что «возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».

Утром 17 ноября автоматика отключила от сети первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. Причины отключения выясняют специалисты, радиационный фон в районе АЭС нормальный.

Минск, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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