Белоруссия прекращает поставки электроэнергии Украине

Министерство энергетики Белоруссии объявило, что утром 17 ноября автоматика отключила от сети первый блок БелАЭС, в связи с чем поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября 2021 года.



В пресс-службе белорусского минэнерго сообщили, что «возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».



Утром 17 ноября автоматика отключила от сети первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. Причины отключения выясняют специалисты, радиационный фон в районе АЭС нормальный.



Минск, Иван Бабурин

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