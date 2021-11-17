Британский истребитель упал в Средиземное море

Истребитель-бомбардировщик F-35 военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании упал в Средиземном море, – сообщают СМИ со ссылкой на Twitter пресс-службы британского Министерства обороны.

Пилот успел катапультироваться и был спасен эсминцем Queen Elizabeth (HMS «Королева Елизавета»). Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 17 ноября, утром во время планового полета. Больше никаких подробностей случившегося британское военное ведомство не приводит.

«Началось расследование, поэтому дальнейшие комментарии пока давать неуместно», – говорится в публикации пресс-службы министерства обороны Великобритании.

Самолет Lockheed Martin F-35 Lightning II – малозаметный истребитель-бомбардировщик пятого поколения.

Лондон, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»