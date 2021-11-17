Бритни Спирс пожелала отправить в тюрьму свою мать

Американская певица Бритни Спирс, которая недавно решением суда избавлена от опеки отца, выразила желание отправить в тюрьму свою мать – Линн Спирс, а также наказать других родственников, ответственных за затянувшееся над ней опекунство. Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

«Честно говоря, я до сих пор каждый день просыпаюсь и удивляюсь тому, как моя семья и опекуны смогли сделать это со мной. Это деморализует и унижает меня. Я даже не говорю обо всех плохих вещах, которые они сделали со мной, – за это они должны быть в тюрьме. Да, включая мою набожную мать», – заявила 39-летняя Бритни Спирс.

Ранее сообщалось, что отец Бритни Спирс стал ее единственным опекуном в 2019 году. Он остался единственным хранителем ее состояния, управляя всеми ее финансами и получая изрядную сумму из ее годового многомиллионного дохода. Со своей стороны артистка называла свою мать виновной в условиях ее жизни под опекой отца.

Напомним, в пятницу, 12 ноября, суд в Лос-Анджелесе полностью освободил певицу Бритни Спирс от опекунства отца. Суд постановил, что контроль ее отца над финансами должен быть прекращен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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