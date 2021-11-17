СМИ: В Иерусалиме террориста ликвидировал раввин

Террорист, ранивший в среду 17 ноября, двух пограничников в Старом городе Иерусалима, был ликвидирован раввином Авив Цубери, – сообщает newsru.co.il со ссылкой на 20-й канал израильского телевидения.

Как сообщает 20-й канал, после происшествия раввин Цубери был доставлен в отделение полиции, где он дает показания. Семья раввина сообщила журналистам, что гордится Авивом.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, Авив Цубери выстрелил несколько раз в сторону нападавшего, однако свидетельств того, что именно его выстрел был для террориста смертельным, – нет.

Как сообщают израильские СМИ, террорист от полученных ран скончался. Полиция Израиля сообщила, что нападение на пограничников осуществил 16-летний житель одного из арабских кварталов Иерусалима.

Ранее появились сообщения, что в 17:30 в Старом городе Иерусалима произошло нападение с применением холодного оружия . Террорист успел ударить ножом двух бойцов пограничной полиции (женщину и мужчину), после чего был нейтрализован.

Парамедики службы скорой помощи передали, что ранения, полученные пограничниками, не представляют опасности для их жизни. Состояние девушки оценивается как средней тяжести, юноши – легкое.

Иерусалим, Иван Бабурин

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