Польские пограничники заявили, что мигранты покинули свой лагерь

Мигранты, находившиеся на белорусско-польской границе в районе погранперехода «Брузги», покинули лагерь и ушли в неизвестном направлении, – сообщает РБК со ссылкой на Twitter погранслужбы Польши.



В сообщении польских пограничников говорится: «Мы наблюдаем, что иностранцы, бродящие на белорусской стороне, в районе пограничного перехода «Брузги», собрались и покидают лагерь. Под наблюдением белорусских служб они перемещаются в неизвестное место».



Польская сторона сообщает, что на погранпереходе «Брузги» по-прежнему «бродит группа иностранцев». По информации пограничников, они организовали в этом районе новый лагерь, в то время как в старом по-прежнему остаются люди.

«Всего поблизости находятся примерно 1 тыс. иностранцев, остальных забрали белорусские службы», – сообщают представители польской погранслужбы.



Как отмечает РБК, «мигранты покинули лагерь на фоне телефонного разговора врио канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко».



Варшава, Иван Бабурин

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