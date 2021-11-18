Вахтовик подвернул ногу и пять дней выживал в тайге, питаясь ягодами

В Томской области полицейские спасли 50-летнего мужчину, который подвернул ногу и потерялся в тайге. Пострадавший пять дней выживал, питаясь замороженными ягодами и ледяной водой.

Сообщение о пропаже вахтовика поступило 14 ноября. Мужчина отправился на охоту 10 ноября, но из лесу так и не вернулся. На поиски выдвинулись двое полицейских на снегоходе.

Правоохранители доехали до болотистой местности, а затем пошли пешком в том направлении, которое им указали вахтовики. Через некоторое время полицейские обнаружили присыпанные снегом следы. В результате они нашли пропавшего мужчину, который прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра.

«Как пояснил сам гражданин, в тайге он заблудился, подвернул ногу и самостоятельно передвигаться уже не мог. Он ждал помощи на протяжении пяти дней, питаясь замороженными ягодами и водой из ледяных ручьев», – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские накормили и напоили чистой водой пострадавшего, а затем дотащили его до снегохода и вывезли к вахтовому поселку.

Томск, Зоя Осколкова

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