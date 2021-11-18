Все беженцы перебрались в белорусский логистический центр – ФРГ не собирается их принимать

Все беженцы из стихийного лагеря в Белоруссии у пункта пропуска «Брузги» на границе с Польшей добровольно переместились в логистический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, – сообщает РИА Новости со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.

Сообщение о перемещении беженцев в белорусский логистический центр появилось на фоне информации, что и.о. министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, заявил, что сообщения о готовности Германии принять мигрантов из Белоруссии являются ложными и нацелены на оказание давления.

Как отмечают представители погранслужбы, Белорусская сторона обеспечивает беженцев в центре горячим питанием, теплыми вещами и предметами первой необходимости. Также всем нуждающимся оказывается медицинская помощь.

В Telegram-канале белорусских пограничников говорится: «По состоянию на 18 ноября все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска «Брузги» (с польской стороны – «Кузница») добровольно переместились на территорию транспортно-логистического центра ввиду резко ухудшающихся погодных условий и создающейся угрозы для жизни, особенно детей».

Минск, Иван Бабурин

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