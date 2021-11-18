Израильтянка сожгла 10 тысяч шекелей, пытаясь дезинфицировать их в микроволновке

Жительница Иерусалима, 74-летняя пенсионерка, принесла в Банк Израиля пачку обугленных и полусожженных банкнот номиналом в 50 и 100 шекелей на общую сумму около 10 тысяч шекелей (235 421руб. по курсу), – сообщают израильские СМИ.

Как выяснилось, женщина – председатель домового комитета. Она собрала с жильцов дома деньги на текущие расходы и ремонт. Опасаясь заразиться коронавирусом через банкноты, она решила их продезинфицировать, сначала протерев хлоркой, а затем прогрев в микроволновке. Однако деньги при нагреве в микроволновой печи загорелись.

Банк Израиля, внимательно изучив обстоятельства дела и остатки купюр, решил перевести на счет домового комитета 10 тысяч шекелей.

В Банке Израиля особо подчеркнули, что коронавирус не передается с наличными деньгами, и рекомендовали не нагревать банкноты в микроволновых печах.

Иерусалим, Иван Бабурин

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