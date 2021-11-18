На Польско-Белорусской границе погиб ребенок

Польский центр международной помощи в четверг, 18ноября, сообщил, что на польско-белорусской границе скончался годовалый ребенок.

«Мы получили сообщение о том, что, по крайней мере, один человек, который сейчас находится в лесу, нуждается в медицинской помощи. На месте выяснилось, что пострадавших трое. Они находились в лесу полтора месяца. Их годовалый ребенок умер в лесу», – цитирует РИА Новости сообщение Польского центра международной помощи.

Кроме того, польский Центра сообщает, что у молодого мужчины была сильная боль внизу живота, он был голоден и обезвожен. Помимо него помощь понадобилась семейной паре из Сирии. У мужчины была рваная рана руки, а у женщины – колотая рана голени.

Со своей стороны, официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская ранее сообщила, что ночью в польские медицинские учреждения пришлось госпитализировать семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу.

«Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте семи, восьми и девяти лет. Они в хорошем состоянии. Женщина жалуется на боль в животе, ее обследует, у детей – мелкие царапины» – сообщила Михальская.

Варшава, Иван Бабурин

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