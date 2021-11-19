В Волгограде антиваксеры взяли штурмом здание Роспотребнадзора

В Волгограде неизвестные ворвались в здание Роспотребнадзора и потребовали отменить введение ограничительных мер. До приезда правоохранителей нарушители скрылись.

Как сообщают местные СМИ, группа людей ворвалась в кабинет главы Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольги Зубаревой. Они выступили за отмену QR-кодов и полностью нарушили режим работы ведомства.

Сотрудник охраны успел нажать «тревожную кнопку». Однако до приезда росгвардейцев нарушители удалились.

Сама Зубарева отказалась давать комментарии по поводу случившегося. В Роспотребнадзоре заявили, что сейчас управление работает в штатном режиме.

Ранее в Волгограде активисты начали сбор подписей за отмену QR-кодов и ограничительных мер. Обращение планируется направить президенту Владимиру Путину.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»