В США россиянина обвинили в изнасиловании ученицы балетной школы

В США 16-летняя ученица балетной школы утверждает, что ее изнасиловал Иван Порошин. Родные россиянина не верят в его виновность и уже четвертый месяц не могут выйти с ним на связь.

Порошин раньше работал в Пермском театре оперы и балета, был лауреатом Дягилевской премии и номинантом «Золотой маски», сообщает телеграм-канал Mash. Затем он с семьей уехал в США.

16-летняя девочка из Техаса заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Порошина в отеле в Аризоне. Более того, школьница утверждает, что мужчина угрожал ее убить.

Американские СМИ сообщили, что россиянин дал признательные показания. Однако его родственники считают, что его оговорили. Мужчине якобы не предоставили ни адвоката, ни переводчика, а признание – следствие трудностей перевода, настаивает сестра Порошина.

При этом в течение четырех месяцев родные не могут с ним связаться, а его супруга с маленьким ребенком находятся в Мичигане без средств к существованию. Родственники намерены нанять адвоката, услуги которого обойдутся в 60 тысяч долларов.

Детройт, Зоя Осколкова

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