У американцев на МКС сломался туалет

Немецкий астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер сообщил в пятницу,19 ноября, что в американском сегменте Международной космической станции (МКС) сломался туалет.

Астронавт Маурер, во время выхода на связь МКС с участниками встречи министров стран-участниц ЕКА рассказал: «Сегодня утром мне пришлось заниматься довольно грязной работой. У нас сломался туалет и мне пришлось глубоко разобраться с его устройством, со всеми шлангами, чтобы чинить его».

Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon – миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.

В 2019 году сообщалось, что американцы дважды за две недели ломали туалет на МКС. В декабре того же года санузел удалось починить.

Москва, Иван Бабурин

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