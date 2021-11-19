Байден временно передаст свои полномочия Харрис

На время обследования под анестезией президент США Джо Байден в пятницу временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис. Байдену проведут колоноскопию – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Колоноскопия – медицинский диагностический метод, во время которого врач при помощи эндоскопа осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки пациента.

Передача полномочий от президента вице-президенту – это первый случай с момента прихода администрации Байдена к власти в США.

В письменном заявлении Псаки говорится: «Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»