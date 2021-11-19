Никарагуа покидает Организацию американских государств

Глава МИД Никарагуа Денис Монкада в пятницу,19 ноября, сообщил, что его страна выходит из состава Организации американских государств (ОАГ) из-за вмешательства во внутренние дела государства.

В ходе трансляции пресс-конференции на канале teleSUR Монкада заявил: «Действия ОАГ против Никарагуа продемонстрировали, что миссия этой организации заключается в содействии гегемонии США и их интервенционизму в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы направили генеральному секретарю ОАГ письмо, денонсирующее устав Организации американских государств. Мы отказываемся от участия в этой организации и прекращаем контакты с ней».

Как напоминают Известия, 7 ноября в Никарагуа прошли выборы президента и вице-президента, а также депутатов однопалатной национальной ассамблеи и парламента. Представители России были тогда в числе наблюдателей за ходом избирательного процесса.

По последним данным, президентом Никарагуа переизбрали Даниэля Ортегу. Политик выдвигал свою кандидатуру на этих выборах вместе с супругой Росарио Мурильо, она займет пост вице-президента страны.

Следует напомнить, что в 2019 году власти Венесуэлы также заявляли о выходе страны из ОАГ, потому что это объединение, по их словам, использовалось для проведения государственных переворотов в регионе.

Организация американских государств (ОАГ) создана в 1948 году и объединяет все 35 государств Северной, Южной и Центральной Америки. Под нажимом США в 1962 г. от участия в работе органов ОАГ было отстранено нынешнее правительство Кубы.

Штаб-квартира ОАГ находится в Вашингтоне.

Манагуа, Иван Бабурин

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