В столице Среднего Урала задержаны сбытчики поддельных справок о медотводе от вакцинации

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил в пятницу, 19 ноября, что полиция Екатеринбурга задержала сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу выявлены и задержаны двое местных жителей, которых подозревают в подделке медицинских справок. Фигуранты не только изготавливали липовые медотводы, чтобы не ставить прививку от COVID-19, но и сами же их продавали», – рассказал журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД.

Как рассказал Горелых, к свердловским правоохранителям обратился руководитель одной из компаний и сообщил, что его сотрудник предоставил справку о противопоказаниях к вакцинированию. Документ показался работодателю подозрительным, и он потребовал предоставить лицензию медицинской клиники, которая его выдала. Подчиненный отказался и написал заявление об отстранении от работы.

В результате проведенных сыщиками городского УМВД и ОП №15 оперативно-розыскных мероприятий были выявлены двое граждан, 1978 и 1974 годов рождения. Они за 1000 рублей предлагали получить фальшивую справку о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Для приобретения справки от заказчика требовались только паспортные данные.

Горелых также пояснил, что фиктивные бумаги подозреваемые штамповали в съемной квартире на территории микрорайона Уралмаш. При этом ими использовались бланки и печати частной медицинской организации.

«В настоящее время в отношении подозреваемых подразделением дознания отдела полиции №15 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов)», – заявил полковник Горелых.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД подчеркнул, что максимальное наказание за подобное преступление предусматривает до двух лет лишения свободы. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 322.1 УК РФ за незаконную постановку на учет иностранных граждан.

В настоящее время свердловские полицейские устанавливают граждан, которые успели приобрести поддельные документы у задержанных.

Екатеринбург, Иван Бабурин

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