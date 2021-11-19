Экс-президента Грузии поместили в военный госпиталь

Михаил Саакашвили доставлен на реанимобиле в военный госпиталь города Гори на востоке Грузии, где он пройдет лечение после продолжительной голодовки, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что реанимобиль покинул тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси накануне. Во время транспортировки рядом с Саакашвили находился его личный врач Николоза Кипшидзе, медики тюремной больницы и мать политика – Гиули Аласания. В автоколонне с реанимобилем также были замечены машины МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста.

Напомним, что Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, где его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Экс-президент Грузии называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста.

Тбилиси, Иван Бабурин

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