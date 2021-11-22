В Ростовской области от отравления умер третий ребенок

Третий ребенок скончался после отравления многодетной семьи в Ростовской области. Сегодня утром в больнице умерла еще одна девочка, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Еще один пострадавший ребенок остается в реанимации. Их родители также находятся в больнице. Медики оценивают состояние матери детей как тяжелое, отец находится в состоянии средней тяжести.

Накануне в станице Бессергеневской скончалась 7-летняя девочка. Ее 8-летнюю сестру доставили в больницу с признаками отравления, где через некоторое время умерла. Родители девочек, а также их брат и сестра были госпитализированы с признаками отравления.

Погибшие дети воспитывались в приемной семье. По факту гибели малолетних возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным источника агентства, многодетная семья смертельно пострадала от пищевого отравления. Чем отравились взрослые и дети, не уточняется.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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