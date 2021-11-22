Полицейские Колумбии надели нацистские мундиры на встрече с немецкими коллегами

Колумбийские правоохранители из полицейской академии города Тулуа надели нацистские мундиры, принимая делегацию полиции ФРГ в рамках культурного обмена. Президент Колумбии Иване Дуке уже принес извинения за инцидент, глава академии был отправлен в отставку, – сообщает Deutsche Welle.

Сообщается также , что на церемонии встречи немецких полицейских флаги гитлеровской Германии соседствовали с флагами ФРГ. Один из курсантов изображал из себя Адольфа Гитлера, с ним была немецкая овчарка, судя по всему, изображавшая любимую собаку Фюрера – Блонди. Был даже изготовлен муляж немецкого реактивного военного самолета времен Второй Мировой войны – «Мессершмидт-262».

Президент Колумбии Дуке, комментируя инцидент, заявил: «Апологетика нацизма неприемлема. Я осуждаю любое использование символики, напоминающее о тех, кто несет ответственность за Холокост. Антисемитизму не должно быть место в мире».

Посольства Израиля и Германии опубликовали совместное заявление, в котором осудили использование нацистской символики в любой форме.

Богота, Иван Бабурин

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