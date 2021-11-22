Сотрудников морга обвинили в порче тел

Самарский Следственный комитет и прокуратура начали проверки по жалобе жителей города Тольятти на то, что работники морга портили тела из-за отказа родственников оплачивать их услуги, – пишет Комсомольская правда.

По словам тольяттинцев, потерявших близких, работники морга требовали с родственников денег за любую мелочь, а в случае, если кто-то отказывался платить, тело вынимали из холодильника и клали около батареи или на полу, а также затягивали с выдачей. В результате к моменту похорон родне выдавались тела уже с гнилостными изменениями.

«Можно понять сложности работы, можно понять отсутствие персонала. Но такое обращение с телами мертвых людей ничто оправдать не может», – возмущается глава Тольятти Николай Ренц, бывший главврач одной из больниц города.

Тольятти, Иван Бабурин

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