Введены новые санкции против «Северного потока – 2»

Госсекретарь Энтони Блинкен выступил с заявлением, что администрация США вводит санкции в отношении «Северного потока – 2», – сообщает РИА Новости.

Санкции коснутся двух судов и одной, связанной с Россией, компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток 2».

«Санкции будут применены к Transadria Ltd*, а ее судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», – говорится в пресс-релизе.

По данным сайта Marinetraffic – «Марлин», является судном снабжения и ходит под российским флагом. Против какого именно второго судна были применены рестрикции, Блинкен не назвал.

Новые цели для американских санкций были названы в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Блинкен сообщил, что США ввели санкции, связанные с «Северным потоком – 2», в общей сложности против 8 юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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