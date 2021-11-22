Премьер-министр Эфиопии отправляется на фронт

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил в понедельник, 22 ноября, что хочет отправиться на передовую с целью лично возглавить армию. В настоящее время вооруженные силы Эфиопии противостоят повстанцам, которые приближаются к столице страны, – сообщает Le Figaro.

«С завтрашнего дня я буду мобилизован, чтобы возглавить вооруженные силы. Те, кто хочет быть среди детей Эфиопии, которых приветствует история, сегодня встают на защиту страны. Встретимся на фронте», – написал в Twitter премьер-министр Эфиопии.

Война между эфиопскими властями и Народным фронтом освобождения Тыграй (НФОТ) при поддержке Освободительной армии Оромо (OLA), начавшаяся 4 ноября 2020 года, на сегодняшний день унесла тысячи жизней и привела к перемещению более двух миллионов человек.

Аддис-Абеба, Иван Бабурин

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