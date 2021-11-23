В Болгарии после ДТП сгорел туристический автобус: погибли десятки человек

В Болгарии в результате ДТП с туристическим автобусом из Северной Македонии погибли 45 человек, в том числе 12 детей. Авария произошла на 31 километре трассы София – Благоевград около трех часов ночи. После ДТП автобус загорелся, сообщает информагентство BGNES. По другим данным, жертвами аварии стали 46 человек.

Всего в автобусе находились 52 человека. Выжившие пассажиры – две женщины и пятеро мужчин – госпитализированы с ожогами и травмами. Врачи оценивают их состояние как не тяжелое.

На месте аварии работают оперативные службы, проводятся оперативно-следственные действия. Причины ДТП устанавливаются.

Мер города Перник Станислав Владимиров, прибывший на место аварии, сообщил, что причин ДТП может быть несколько. «Возможно, водитель уснул», – сказал градоначальник, добавив, что авария могла произойти из-за непогоды. «Со вчерашнего дня идет дождь, участок (дороги – прим. ред.) прямой с уклоном», – сказал мэр. Отмечается, что на этом участке трассы часто регистрируются ДТП из-за превышения скорости.

Дорожный эксперт Диана Русинова сообщила, что на участке трассы, где произошла авария, много дорожных проблем, там все лето заделывали ямы.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования в связи со страшным ДТП.

«Несколько минут назад премьер-министр Болгарии Стефан Янев сообщил мне о большой трагедии на автомагистради «Струма» у Бознека. Там автобус с македонскими номерами попал в аварию и произошла трагедия. <…> Я попросил премьер-министра своевременно сообщить мне о причинах аварии. Македонские службы – министерства внутренних дел и здравоохранения – проинформированы и уже утром отправят команды для оказания помощи. Необходимо подтвердить маршрут следования автобуса, но, вероятно, внутри находились граждане Северной Македонии. Я в ужасе от трагедии, сожалею о случившемся. Спасибо болгарским властям, которые делают все для сохранения жизней выживших», – сказал Заев в эфире телеканала БТВ.

София, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»