Мужчина покончил с собой в самолете Шарм-эль-Шейх – Самара. СКР проводит проверку

Следователи выясняют обстоятельства смерти пассажира в самолете авиакомпании S7, летевшем из Шарм-эль-Шейха в Самару. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина покончил с собой в туалете самолета. Согласно данным онлайн-табло аэропорт Курумоч, лайнер прибыл в Самару ранним утром во вторник, 23 ноября, с пятичасовой задержкой.

По данным авиакомпании S7, накануне во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-Эль-Шейх – Самара один из пассажиров после взлета отправился в туалет, но откуда так и не вышел. Обеспокоенные бортпроводники обнаружили пассажира без сознания с признаками суицида. «Экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и он принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту – в Каире. На рейсе присутствовали три медицинских работника, в том числе реаниматолог, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета», – говорится в сообщении перевозчика (цитата по «Интерфаксу»).

В аэропорту Каира пассажира передали медикам, но, несмотря на все реанимационные действия, спасти его не удалось. «По согласованию с консульством РФ в Египте погибшего пассажира транспортировали в Самару в багажно-грузовом отделении для передачи родственникам. Рейс вылетел из Каира в 23:10 по местному времени и приземлился в Самаре в 5:09», – отметили в авиакомпании.

Самара, Наталья Петрова

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