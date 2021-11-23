В Жигулевске мать и сын напали с топором на офис микрозаймов

В Жигулевске женщина и мужчина, вооруженные топором, пытались ограбить офис микрофинансовой организации. С места преступления злоумышленники скрылись, но их удалось задержать.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, попытка ограбления произошла в октябре. В офис зашли два человека и начали разговор с сотрудницей. Затем женщина несколько раз ударила менеджера топором, который до этого прятала за спиной.

На кадрах с камер наблюдения вино, как завязалась борьба, сотрудница сумела забрать оружие, после чего преступники скрылись. Пострадавшая запомнила лица злоумышленников.

В полиции составили фоторобот и разослали по постам. Один из участковых узнал местных жителей – 47-летнюю женщину, работающую охранником, и ее 20-летнего безработного сына.

«Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека на одной из улиц города и доставили в территориальный орган внутренних дел. Вечером того же дня сотрудники патрульно-постовой службы полиции на территории микрорайона Г-1 в Жигулевске задержали его мать. В ходе опроса они полностью признали свою вину и пояснили, что решились на преступление с целью наживы», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК «Разбой».

Самара, Зоя Осколкова

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