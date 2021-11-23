Трансгендеры угрожают создательнице Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере в своем Twitter рассказала, что ей поступают угрозы убийством от людей, недовольных ее высказываниями о трансгендерах, – сообщает сайт РБК.

Джоан Роулинг написала: «Им следовало бы задуматься над тем, что я получила уже столько угроз убийством, что ими можно обклеить весь мой дом, и я не перестала высказываться на эту тему».

Писательница, критиковавшая современные концепции гендерной идентичности и трансгендерности, рассказала, что столкнулась с преследованием со стороны активистов. Ей, в том числе, угрожали убийством из-за ее взглядов.



В понедельник, 22 ноября, Роулинг рассказала, что на прошлой неделе несколько активистов опубликовали ее адрес в социальных сетях, а также свои фото на фоне ее дома. Писательница обратилась в поддержку Twitter с просьбой удалить эту информацию, а также в полицию. Роулинг рассказала, что многие женщины, обращавшиеся к ней и говорившие о своей критике в адрес современной концепции гендерной идентичности «стали жертвами запугивания, которое варьируется от преследования в социальных сетях... вплоть до доксинга (публикации личных данных без согласия гражданина. – РБК) и прямых угроз насилия, включая изнасилование».



Активисты и защитники прав трансгендерных людей неоднократно обвиняли Роулинг в трансфобии – негативном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям. Это, в частности, связано с ее высказываниями, в которых писательница критически оценивала представления о том, что трансгендеры идентичны женщинам от рождения, критиковала лексику и термины, используемые в отношении трансгендерных людей.





Лондон, Иван Бабурин

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