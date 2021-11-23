Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин во вторник, 23 ноября, на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев), ранее оштрафованный по делу о пропаганде наркотиков, торгует запрещенными веществами через соцсети, – сообщают СМИ.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи», – заявил Александр Бастрыкин.

В июне суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. руб., усмотрев пропаганду наркотиков в его клипах. Сам рэпер заявил, что «абсолютно невиновен».

Следует отметить, что в отношении Моргенштерна сейчас проводятся четыре проверки. Они касаются контента в TikTok рэпера, а также его видео на YouTube. Проверяют материалы из-за клипа исполнителя на песню Раblо.

Москва, Иван Бабурин

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