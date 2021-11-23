На стихийных акциях протеста в Турции требуют отставки правительства на фоне обвала лиры

После обвала турецкой лиры во вторник, 23 ноября, в Стамбуле и Анкаре прошли стихийные акции протеста, – сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий общенациональный телеканал Halk TV.

Турецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар.

Как сообщают СМИ, протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития. Полиция приняла меры к разгону демонстрантов.

Как заявил РИА Новости турецкий финансовый аналитик Арда Тунджа, такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник, 22 ноября, президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.

Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции – Народно-республиканской и Хорошей – Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Со своей стороны турецкий президент заявил, что президентские и парламентские выборы в стране пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

Анкара, Иван Бабурин

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