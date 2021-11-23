Очереди из сотен грузовиков образовались на пограничных переходах между Белоруссией, Польшей и Литвой

В связи с закрытием движения через КПП «Брузги» перед погранпереходами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой растянулись многокилометровые очереди из грузовых автомобилей, – сообщает ТАСС.
Водители рассказывают, что вынуждены стоять в очереди по три-четыре дня.
Согласно информации Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии, около 420 фур ожидают проезда через пункт пропуска «Берестовица» на границе с Польшей.
В свою очередь проезда в Литву через погранпереход «Привалка» ожидают порядка 400 фур. Очередь из грузовиков растянулась на 16 км.
Представитель ГПК рассказал, что «все хотят успеть выполнить свои контракты до Рождества в Польше и новогодних праздников в России. Но и «Кузница» закрыт. Поэтому такой всплеск грузопотока».
Также белорусские пограничники заявили, что со своей стороны выполняют свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей и пропускают в Польшу даже больше грузовиков.
«На въезд мы пропускаем и 630 за смену, то есть на сто и более превышаем свою пропускную способность. Поляки никогда более 320 машин не впускают на свою территорию. Польская сторона не выполняет обязательства по пропуску грузовых автомобилей», – сообщил представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Минск, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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