В Вашингтоне зафиксировано рекордное число убийств за почти 20 лет

Столица США побила рекорд последних 18 лет по числу убийств, совершенных за год. Стало известно, что в 2021 году в Вашингтоне были убиты уже 200 человек, – сообщает The Washington Post со ссылкой на данные полиции города.

Согласно полицейской статистике, число убийств к ноябрю 2021 года оказалось на 12 процентов выше, чем тот же показатель прошлого года. В 2020 году в столице США было совершено 179 убийств.

Однако, как отмечает The Washington Post, в XXI веке это не абсолютный рекорд. Наибольшее число преступлений в Вашингтоне за последние 20 лет зарегистрировали в 2002 году, когда были совершены 262 убийства.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), число убийств по всей стране резко выросло в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Такое резкое изменение эксперты назвали тревожным ростом, не имеющим прецедентов в современной истории США. Число нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%, а при отягчающих обстоятельствах – на 6%.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»