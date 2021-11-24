Sukhoi Superjet при посадке в Норильске выкатился за пределы полосы

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet – 100, следовавший из Челябинска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска. Следственные органы начали проверку в связи с инцидентом. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«24 ноября 2021 года в дневное время самолет Sukhoi Superjet – 100 осуществлял рейс Челябинск-Норильск. При посадке в аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров», – говорится в сообщении.

На борту лайнера находились 81 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

По факту авиаинцидента проводится доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи. «В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома», – отметили в ведомстве.

Норильск, Наталья Петрова

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